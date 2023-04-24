الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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هيئة إدارة السير تحدّد أيّام تسجيل السيارات

منذ دقيقتين
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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أعلنت هئية إدارة السير – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، استمرارها في تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في المصلحة (الدكوانة وصيدا والنبطية وطرابلس وزحلة)، مع اعتماد ثلاثة أيام عمل لكل فئة اعتبارا من 25/4/2022، بحيث تصبح السيارات التي ينتهي رقم الهيكل بـ 0 1 2 3 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، والآليات التي ينتهي رقم هيكلها بـ4 5 6 الأسبوع الذي يلي بتاريخ 2-3-4 /5 / 2023، والآليات التي ينتهي رقم هيكلها 7 8 9 بتاريخ 9-10-11 / 5 / 2023.

وستباشر بإصدار بدل عن ضائع فقط لدفاتر السوق، على أن تستمر بإصدار إفادات السوق المطلوبة للخارج.

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