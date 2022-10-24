هيئة إدارة السير حددت أيام العمل لهذا الاسبوع

أعلنت هيئة “إدارة السير والاليات والمركبات”، في بيان عن استقبال معاملات التسجيلكافة، في كل أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع، علما ان رخص السير سوف تسلم نهاري الخميس والجمعة.

اما بالنسبة لمعاملات السوق، فسوف تستقبل الهيئة وتنجز كافة معاملات السوق نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع ايضا، على ان تجري الامتحانات المقررة في هذين اليومين.

اما بالنسبة للكشف الميكانيكي، فإن الهيئة تفتح ابوابها في الدكوانة نهاري الخميس والجمعة من هذا الاسبوع لإنجاز معاملات الكشف على كافة الآليات.