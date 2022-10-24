الأثنين 28 ربيع الأول 1444 ﻫ - 24 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيئة إدارة السير حددت أيام العمل لهذا الاسبوع

منذ ساعة واحدة
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

A A A
طباعة المقال

أعلنت هيئة “إدارة السير والاليات والمركبات”، في بيان عن استقبال معاملات التسجيلكافة، في كل أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع، علما ان رخص السير سوف تسلم نهاري الخميس والجمعة.

اما بالنسبة لمعاملات السوق، فسوف تستقبل الهيئة وتنجز كافة معاملات السوق نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع ايضا، على ان تجري الامتحانات المقررة في هذين اليومين.

اما بالنسبة للكشف الميكانيكي، فإن الهيئة تفتح ابوابها في الدكوانة نهاري الخميس والجمعة من هذا الاسبوع لإنجاز معاملات الكشف على كافة الآليات.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر أمن يتجمعون عند مدخل مصرف "بلوم بنك" - أرشيفية
    بالفيديو: محاولة اقتحام مصرف جديد في صيدا... إليكم التفاصيل
    النائب ابراهيم منيمنة
    منيمنة: لا حل لأزماتنا إلا من خلال خلق كتلة شعبية غير طائفية
    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    مذكرة من كركي للمستشفيات المتعاقدة مع الضمان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شيرين وحسين وابنه حسام حبيب
    حسين حبيب يهاجم ابنه: بقالك سنة مطلقها ما اشتغلتش ليه
    الدولار
    الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية
    ميشال عون وبشار الأسد
    عون يطالب الأسد ببدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.. وهكذا كان الردّ