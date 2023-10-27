السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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هيئة إدارة السير: مناقصة مراكز ‎المعاينة لن تلغى.. ولكن!

منذ 8 ساعات
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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صدر عن هيئة إدارة السير البيان الآتي:

“ورد في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي مواقف تتناول موضوع تأجيل تلزيم مناقصة ادارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الالية لصالح هيئة ادارة السير والاليات والمركبات، يهم الهيئة ان تورد الاتي:

في المبدأ لا يجوز تحديد موعد تلزيم محدد الا اذا كان دفتر الشروط جاهزا لتمكين الراغبين بالمشاركة فيه، والاطلاع عليه فور الإعلان عن التلزيم.

وبما ان دفتر الشروط المعد سابقا للتلزيم، ونتيجة الاستيضاحات العديدة التي وردت من عارضين محتملين اصبح بحاجة الى إعادة النظر والتعديل في نقاط جوهرية منها: معادلة الأسعار، الشروط الفنية، مصدر التمويل، وتناقض في احكام بعض المواد.

وبما أن الإدارة قد انكبت على اجراء هذه التعديلات الضرورية والجوهرية يهمنا التأكيد ان الصفقة لن تلغى مطلقا بل سيعاد اطلاقها وفقا للأصول، مع الحفاظ على المهل المحددة قانونا للإعلان والتلزيم”.

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