هيئة الإشراف على الانتخابات أقرّت نظامها الداخلي.. إليكم التفاصيل

عقدت هيئة الاشراف على الانتخابات اجتماعا برئاسة القاضي نديم عبد الملك، في معرض انطلاقة عملها في الإشراف على الإنتخابات النيابية القادمة، أقرت خلاله النظام الداخلي وتم تعيين عطالله غشام أمينا للسر.

وأصدرت الهيئة تعاميم حول تحديد شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر أو بث أو توزيع النتائج أثناء فترة الحملة الإنتخابية، ومراقبة التقيد بفترة الصمت الإنتخابي.

كما صدر عن الهيئة تعميم يتعلق بشروط مراقبة الهيئات الأجنبية وهيئات المجتمع المدني المحلية العملية الانتخابية، داعية هذه الهيئات الى مراجعة هيئة الإشراف على الانتخابات في مقرها الكائن في الطابق الثامن من مبنى أريسكو في منطقة الصنائع أو بالتواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص للهيئة:

[email protected] للاستحصال على نسخة عن القرار رقم 4 تاريخ 25/1/2022 المتعلق بتحديد الإجراءات والشروط ذات الصلة.

وعممت على جميع وسائل الإعلام الفضائية الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الإنتخابيين المدفوعة الأجر، من اجل تقديم طلبات المشاركة، وطلبت من جميع الشركات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات عادية أو إلكترونية مخصصة للإعلانات الراغبة في المشاركة في الإعلان الإنتخابي لتقديم طلبات المشاركة خلال مهلة عشرة أيام.

كذلك دعت الهيئة جميع وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية التي تعتمد مكاتب تمثيل لها في لبنان بشأن تقديم طلبات للمشاركة في الدعاية والإعلان الإنتخابيين، خلال المهلة ذاتها.

وذكرت الهيئة بموقعها الالكتروني Elections.gov.lb والذي تنشر من خلاله كل البيانات والاعلانات الصادرة عنها”.