هيئة الإشراف على الانتخابات تنشر تقريرها المتعلق بمراقبة انتخابات 2022

أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات في الإعلانين المرفقين، أنها نشرت تقريرها النهائي المتعلق بمراقبتها انتخابات 2022 في ملحق خاص في الجريدة الرسمية بالاضافة إلى محتوى التقرير الذي سيتم إطلاقه في مؤتمر صحافي يحدد تاريخه لاحقاً.

الإعلان الرقم 1/2023

نشر تقرير هيئة الإشراف على الإنتخابات المتعلّق بالإنتخابات النيابية العامة للعام 2022 في الجريدة الرسمية

تعلن هيئة الإشراف على الإنتخابات بأنه تمّ نشر تقريرها النهائي المتعلّق بمراقبتها للإنتخابات النيابية العامة التي جرت بتاريخ 15/5/2022 في ملحق خاص لعدد الجريدة الرسمية رقمه 13 تاريخ 30/3/2023 وسيتمّ إطلاق هذا التقرير في مؤتمر صحافي يحدّد في حينه فور الانتهاء من طباعته وتسليمه إلى المراجع الرسميّة وفقاً للقانون.

الإعلان الرقم 2/2023

عطفاً على إعلان هيئة الإشراف على الانتخابات الرقم 1/2023 تاريخ 3/4/2023 ، تحيط الهيئة علماً أن تقريرها النهائي بنتيجة الانتخابات النيابية للعام 2022 ، يتألّف من مقدّمة وخمسة أبواب وملاحق:

الباب الأوّل: يتضمّن التقرير الإداري

الباب الثاني: يتضمّن التقرير القانوني

الباب الثالث: يتضمّن التقرير الإعلامي

الباب الرابع: يتضمّن تقرير التمويل والإنفاق

الباب الخامس: يتضمّن التوصيات.

يشكل هذا التقرير وثيقة تاريخية للمهتمين بالشؤون الانتخابية ، نضعه في تصرف المسؤولين والشعب اللبناني والمجتمع المدني المحلي والدولي، آملين أن تكون الجهود التي بذلتها هيئة الإشراف على الانتخابات في الظروف الصعبة التي رافقت عملها قد أسهمت في وضع مدماك صلب في النظام الانتخابي البرلماني في لبنان.

وسيتمّ عقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة مضمون هذا التقرير والتوصيات واستخلاص الدروس المستقاة منه بعد تسليم نسخ عنه إلى المراجع الرسمية المختصّة.