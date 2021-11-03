هيئة الاشراف على الانتخابات تبحث مع سانتوس التحضيرات للاستحقاق المقبل

عرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك مع رئيسة وفد البرلمان الأوروبي إيزابيل سانتوس، على رأس الوفد المرافق وبحضور عدد من اعضاء الهيئة للتحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة وللواقع الذي تعاني منه الهيئة.

واعتبرت سانتوس أن هذه هي زيارتها الثانية لهيئة الإشراف على الإنتخابات هذا العام لمتابعة أعمالها وجهوزيتها للإنتخابات النيابية القادمة في ربيع 2022 والأجواء المحيطة بها، وشدّدت على تنفيذ القرار الصادر عن برلمان الإتحاد الأوروبي بما يخصّ موضوع هيئة الإشراف على الإنتخابات ” بحثّ الحكومة اللبنانية الجديدة على تزويد هيئة الإشراف على الانتخابات مع كل ما يلزم من أموال وموظفين ومعدات للاستمرار الكامل “بولايتها”

وعرض رئيس الهيئة في كلمته الوضع الحالي لهيئة الإشراف على الإنتخابات والتحديات التي تواجهها، وجهوزيتها للإنتخابات القادمة للعام 2022 ومساهمة المجتمع الدولي بدعم هيئة الإشراف على الإنتخابات ومسألة تعيين هيئة جديدة للإشراف على الإنتخابات، التي تعود الصلاحية فيها لمجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات .

وأشار الرئيس إلى أن المقرّ الحالي لهيئة الإشراف مصيره مهدّد بسبب صعوبات مالية بين المالك المؤجّر وبين المستأجر وزارة الداخلية والبلديات حول عقد الإيجار المُمَدّد حكماً، وطالب الإتحاد الأوروبي المساعدة والمساهمة في حلّ مسألة إيجار مقرّ الهيئة الدائم.

وجرت مناقشة بين كل من أعضاء الوفد الزائر وأعضاء الهيئة للمواضيع المثارة في جو من التوافق، منها مسألة الإخفاق في تعيين هيئة جديدة وهل تشكل تهديد لمصير الإنتخابات القادمة، ومسألة الانتخابات لغير المقيمين المنتشرين خارج لبنان، وخلص المشاركون إلى التالي :

1- ضرورة استقلال الهيئة الكامل ومنحها موازنة مستقلة عن ووزارة الداخلية والبلديات تمكنها القيام بمهامها.

2- وجوب المحافظة على مقرّ دائم للهيئة يتسع لأعضائها ومعداتها والعاملين معها.

3- منح الهيئة الشخصية المعنوية للتقاضي .

4- إعطاء الهيئة صلاحيات تقريرية وتنفيذية لتنفيذ مقرراتها على الأرض بواسطة جهاز تنفيذي.

5- تنفيذ توصيات كل من هيئة الإشراف على الإنتخابات والإتحاد الأوروبي بعد الإنتخابات النيابية العامة للعام 2018.

وقدّمت رئيسة الوفد البرلماني هدية رمزية لهيئة الإشراف على الإنتخابات تقديراً لعملها ودعماً لها، تسلّمها منها الرئيس وشكرها على بادرتها ودعمها لهيئة الإشراف على الإنتخابات،

كما ثمّن الرئيس عالياً زيارة الوفد وشكر الإتحاد الأوروبي على مساعدته ودعمه لهيئة الإشراف على الإنتخابات ،