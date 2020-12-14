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هيئة الاشراف في ليرا برئاسة حب الله تابعت دراسة تحويل البرنامج الى جمعية

منذ 9 دقائق
وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله

وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله

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عقدت هيئة الاشراف في برنامج انجازات البحوث الصناعية (ليرا) اجتماعاً برئاسة وزير الصناعة عماد حب الله وعضوية المدير العام للوزارة داني جدعون والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة والنائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين والنائب الثاني لرئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي ورئيس اللجنة الادارية في البرنامج ماهر صقال ورئيس لجنة التحكيم حسن الشريف ومدير الشؤون الخارجية في مصرف لبنان خالد بحصلي.

وتدارس المجتمعون مشروع النظام الاساسي لتحويل برنامج ليرا الى جمعية، على ان يستكمل البحث بشكل نهائي في جلسة لاحقة حددت مبدئياً بتاريخ 23/12/2020.

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