هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: هدف الهجوم في بيروت هو القيادي محمد حيدر

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن هدف الهجوم في بيروت هو القيادي في حزب الله محمد حيدر وهو رئيس قسم العمليات في حزب الله ولم يُعرف بعد ما إذا كان حيدر من بين الضحايا الذين سقطوا جراء الغارة العنيفة.

وذكرت مصادر الحدث أن محمد حيدر المستهدف بغارة البسطة كان نائبا سابقا بالبرلمان اللبناني.

وكانت الوكالة قد ذكرت في تقرير سابق أن “الغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا في بيروت أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض ما زالت مستمرة.

وفي وقت لاحق، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على عدة مناطق في بيروت، شملت منطقة الحدت في الضاحية الجنوبية وحي العمروسية في منطقة الشويفات المحاذية لضاحية بيروت الجنوبية. كما أسفرت غارة إسرائيلية على شاطئ مدينة صور جنوبي لبنان عن استشهاد شخصين.