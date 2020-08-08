هيئة الطوارئ المدنية: احراق آليتين تعملان مجانا في وسط بيروت

اعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان ان “آليتين تعملان لصالحها كناية عن جرافة وشاحنة من قبل شركة الانماء والتعمير التي تعمل مجانا في منطقة وسط بيروت قرب فندق le gray ، تعرضتا في تمام الساعة 17:27 من اليوم 8-8-2020 لعملية حرق من قبل بعض الاشخاص المتظاهرين”.

اضافت: “ان الهيئة اذ تأسف ان يقوم الذين ينادون بالتغيير باحراق معدات تعمل مجانا وتطوعيا في رفع الردميات من بيروت لانتشالها من مصيبتها، تحتفظ بحقها بملاحقة الذين قاموا بهذا العمل وستتابع الموضوع مع الجهات المختصة وقد ابلغت امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بالامر”.