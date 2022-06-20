الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيئة الطوارئ المدنية تدعو لضبط تفلت اصحاب المولدات من التسعيرة الرسمية

منذ 4 دقائق
مولد خاص

مولد خاص

A A A
طباعة المقال

أكّدت “هيئة الطوارئ المدنية” في بيان انها “تتابع قضية تفلّت عدد كبير من اصحاب المولدات الكهربائية من التسعيرة الرسمية التي تحددها وزارة الطاقة شهريا، لا سيما في مناطق شمال لبنان حيث فاق الاشتراك بأمبير واحد ال ٣٠$ شهريا”.

وأضافت: “وفق الشكاوى التي ترد الى الهيئة فان عددا كبيرا من اصحاب المولدات يطالب المشتركين بالدفع بالدولار الاميركي خلافا للقرارات والتعاميم الرسمية بهذا الخصوص،
كما ويعمد بعض اصحاب المولدات الى قطع الكهرباء عن المشتركين الذين يتخلفون عن الدفع ولو لايام معدودة، من دون الاخذ في الاعتبار وجود حالات صحية في بعض المنازل تستوجب كهرباء ٢٤/٢٤ بالاضافة الى حالات استثنائية في بعض المكاتب التي تعمل لصالح زبائن خارج لبنان عبر الانترنت، وهي بحاجة الى التغذية الكهربائية بصورة مستمرة”.

كما دعت الهيئة “وزارات الطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة لا سيما مصلحة حماية المستهلك، والداخلية والبلديات الى ضبط هذا الفلتان والعشوائية في التصرف لدى اصحاب المولدات، وفرض غرامات عالية على المخالفين لردعهم، وحماية مصالح المواطنين وحقوقهم ومنع اصحاب المولدات من ابتزازهم والا فان الاستمرار بتسلط هؤلاء على الناس سيولد نقمة شعبية عارمة تترجم في الشارع”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

نجيب ميقاتي
ميقاتي للمجتمع الدولي: للتعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وإلا!
متقاعدو القطاع العام - تعبيرية
متقاعدو القطاع العام: لضرورة تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية
الدفاع المدني
اعتصام لمتطوعي الدفاع المدني... وتهديد بالتصعيد!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هواتف آيفون تتعرض للاختراق
هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
معامل الكهرباء
دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!