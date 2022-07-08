الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
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هيئة الطوارئ المدنية: سندّعي على اصحاب مولدات يصدرون فواتيرهم بغير الليرة

منذ 58 دقيقة
المولدات الخاصة في لبنان

المولدات الخاصة في لبنان

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اعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان”، في بيان، انه “وعطفا على بياناتها السابقة في خصوص مخالفات وتجاوزات اصحاب المولدات الخاصة لا سيما لجهة التزام التسعيرة الرسمية، وبعدما ابلغ عدد كبير من اصحاب المولدات المشتركين باصدار الفواتير اعتبارا من شهر تموز الحالي بالدولار وليس بالليرة اللبنانية خلافا لقرارات وزارة الطاقة والمياه في هذا الخصوص”.

ونبهت “اصحاب المولدات الى أنها ستكلّف عددا من المحامين في دائرتها القانونية الادعاء على اصحاب المولدات الذي سيصدرون فواتيرهم بغير الليرة اللبنانية وبخلاف تسعيرة وزارة الطاقة والمياه حصرا بغية انزال العقوبات اللازمة في حقهم وردعهم، ولن تتردد في الاعلان عن اسماء المخالفين في الاعلام تشهيرا بمن يستغلون العتمة لابتزاز الناس”.

واكدت الهيئة انها “ستتابع مع المواطنين ومع وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة والمديرية العامة لأمن الدولة المخالفات لرصدها وتوثيقها بغية الادعاء على المخالفين امام القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات الردعية والقرارات اللازمة في هذا الشأن، وستعتبر هذا الملف قضيتها ولن تتهاون او تتساهل في شأنه ابدا”.

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