الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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"هيئة الطوارئ المدنية" وضعت نفسها بتصرف الهيئة العليا للاغاثة

منذ 7 دقائق
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان أن “رئيسها اجرى فجراً اتصالاً بالامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير أبلغه فيه وضع “هيئة الطوارئ المدنية” بتصرف “الهيئة العليا للاغاثة” من الساعة السابعة من صباح اليوم، لكل ما يتعلق بالاضرار الناتجة عن الهزة الارضية التي ضربت لبنان”، مؤكدا له “الثقة بعمل الهيئة العليا”.

وأجرى للغاية نفسها اتصالا برئيس “وحدة ادارة الكوارث” في السرايا زاهي شاهين.

الى ذلك دعت الهيئة الى “الابلاغ الفوري عن اي تصدعات في الابنية لشرطة البلدية او القوى الأمنية عملا بما اعلنه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي”.

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