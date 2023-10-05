الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023 |
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هيام شعبان غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

منذ دقيقتين
مفقودة

مفقودة

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أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة البلاغ التّالي: “تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: – هيام علي شعبان (من مواليد عام 2007، مكتومة القيد) التي غادرت بتاريخ 2-10-2023، منزلها الكائن في بلدة ابلح، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر المعلقة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 804978-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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