هيل: الوضع في جنوب لبنان خطير جدًا.. وقائد الجيش هو "رجل المرحلة"

أكد السفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد هيل أنّ “بعد حرب غزة، يجب قلب الطاولة على إيران وأذرعها في المنطقة وتطبيق القرار 1701″.

هيل أشار في حديث للـ”mtv” إلى أنّ الوضع الحالي في جنوب لبنان و”شمال إسرائيل” خطير جدًا بعد حرب غزة، مضيفًا أنّه “وبعد اكتمال هذه الحرب في غزة أعتقد أن إسرائيل ستعيد تقييم جميع نقاط الضعف”، متمنيًا على الولايات المتحدة “أن تفعل أيضًا وجميع شركائنا التركيز على إيران ووكلائها ونحتاج إلى إيجاد طرق مناسبة لقلب الطاولة عليهم وإنهاء الأعمال غير المكتملة في القرار 1701”.

واعتبر هيل أن قائد الجيش العماد جوزاف عون “هو رجل المرحلة”، مشيرًا إلى أنّ الجيش هو المؤسسة الوحيدة في لبنان التي تعمل بشكل منتظم، في حين تتصاعد الاحتمالات في أن تتوسع رقعة الحرب في لبنان.