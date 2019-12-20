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هيل من بعبدا: لإصلاحات مستدامة وندعم تظاهرات اللبنانيين

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أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل أنني “أحضّ السياسيين على القيام بإصلاحات مستدامة لدعم الرخاء والإستقرار في لبنان ولا بد من وضع المصالح السياسية جانبًا وتشكيل حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات”.

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وأضاف، “ندعم مقاربة اللبنانيين بتظاهراتهم السلمية ولا نؤيد العنف”. وقال، “الولايات المتحدة تدعو القوى الأمنية إلى مواصلة ضمان سلامة المتظاهرين أثناء مشاركتهم في التظاهرات السلمية والى ضبط النفس من قبل الجميع فلا مكان للعنف في الخطاب المدني”.

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