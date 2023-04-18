هيل: وجود حزب الله في لبنان والمنطقة يفاقم الأزمات ويجعلها أكثر صعوبة

أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد هيل عن إعتقاده، في تصريح لـmtv، أن “هذا الوقت مناسب للبنانيين للقيام بالحلول بأنفسهم وتحديد المسار الذي سيختارونه للمساعدة في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي والدول الصديقة كالولايات المتحدة الأميركية وغيرها”.

وإعتبر أن “وجود حزب الله في لبنان والمنطقة يفاقم الأزمات ويجعلها أكثر صعوبة وتعقيداً ولكن أعتقد أن سمعة لبنان جيدة في الولايات المتحدة والعالم”، قائلا: “لن نترك لبنان وأنا لست متخوفاً من ذلك ولكن لا يمكن حل المشاكل إذا لبنان لم يعترف بذلك وعلى لبنان تحديد إطار العمل وسنكون الى جانبه”.