وأخيراً.. توقيف جميع أفراد عصابة سلب صيدليات في جبل لبنان

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في مجال مكافحة الجرائم الجنائية المهمة التي استهدفت أخيراً عدداً من الصيدليات في محافظة جبل لبنان ومنها:

بتاريخ 3/12/2019 وفي محلة الدكوانة، أقدم /3/ أشخاص مجهولين على الدخول إلى إحدى الصيدليات وسلبوا بقوة السلاح مبالغ مالية وهاتف خليوياًّ، وعدداً من علب أدوية الأعصاب، ثم فرّوا على متن دراجتين آليّتين إلى جهة مجهولة.

بتاريخ 7/12/2019 أقدموا أيضا على عمليتي سلب بالطريقة نفسها بقوة السلاح وسرقوا مبالغ مالية وهواتف خليوية من صيدليتين في محلّتَي البوشرية والدورة.

على أثر ذلك، ومن خلال عمليات المتابعة الاستعلامية التي قامت بها الشعبة لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة التي أثارت حالة من الذعر والخوف بين المواطنين وأصحاب الصيدليات، بعد أن تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لعمليات السلب التي حصلت.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة تمكنت الشعبة من تحديد كامل هوية أفراد العصابة وكلفت القوة الخاصة لديها للعمل على تحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم كونهم من الأشخاص الخطيرين.

بتواريخ 17،14،13/12/2019 وفي محلّتي العمروسية وحيّ السلم، تمكنت القوة المذكورة من توقيف:

ح. ع. (مواليد 1992، لبناني) الرأس المدبّر لعمليات السلب.

ع. م. (مواليد 1997، لبناني)

ع. ع. (مواليد 1992، لبناني)

وقد جرى ضبط احدى الخوذ المستخدمة في عمليات السلب.

بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

أودعوا المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء”.