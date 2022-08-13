وأخيراً.. خبر سار من وزارة المال للطلاب اللبنانيين في الخارج

أعلنت وزارة المال، أن المنحة المقدمة من “الريجي” إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، ستصبح اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل جاهزة لتسلمها من قبل الطلاب المستفيدين منها في السفارات اللبنانية في كل دولة يتواجدون فيها.

وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قد وقّع الأسبوع الماضي المعاملات الخاصة بهذه الهبة وأحالها إلى المديريات المختصة في الوزارة لتأخذ مجراها القانوني تمهيداً لتحويلها إلى البعثات اللبنانية المعنية في الخارج.

وأوضحت الوزارة، أن عملية صرف الهبة وتحويل أموالها، تمت بالتنسيق والتعاون التامّين بينها وبين وزارة الخارجية، وأنجزت في وقت شبه طبيعي، رغم أنها مرت بظروف شائكة وأسباباً فرضت تأخيراً إلزامياً، منها ما يرتبط بالأزمة الأوكرانية، والقيود على التحاويل إلى بعض البلدان جراءها، كما وإشكالية نقل الأموال إليها، ومنها ما يرتبط بالإضراب الذي نفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام وخصوصاً الوزارات ومنها وزارة المال.