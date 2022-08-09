وئام وهاب: جنبلاط لن يذهب مع بعض المسيحيين إلى مشاريع انتحارية!

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق “​وئام وهاب​”، أن “موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الأخير جيد وأي شخص يقوم بقراءة موضوعية في هذه المرحلة يتخذ ذات المواقف”.

واعتبر وهاب في حدبث تلفزيوني عبر شاشة الـ OTV، أن “رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ لا يتغيَّر ولا يقدم التنازلات في الملف العربي، وليد جنبلاط لا يساوم على هذا الملف، وهو ليس انتحاريا ولن يذهب مع بعض المسيحيين إلى مشاريع انتحارية”.

ولفت الى أنه “يقوم بعض المسيحيين اليوم بمغامرة سوف تؤدي إلى خسارتهم ​الطائف​ ونحن سوف نخسر معهم، والسؤال من يضمن بقاء رئاسة الجمهورية، وحاكم مصرف لبنان، وقائد الجيش للمسيحيين”.

وتابع: “لا يوجد حياد في الصراع العربي الإسرائيلي والطرح الذي يقدمه البعض في هذه المرحلة لا قيمة له “.

وكشف وهاب أنه “على المستوى الداخلي أتخذ القرار بفك الحصار عن لبنان، ونمط الحياة في لبنان تغيَّر وعلى الجميع التأقلم مع هذا الواقع الجديد، ولدى رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ حظ رئاسي كبير، وأيضاً عقبات كبيرة وأساسية، وقائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ قادر على تحصين المؤسسات، والتجربة العسكرية تؤكد على مهنية قائد الجيش”.

دوليا، رأى وهاب أن “منطق روحاني انتهى، وإيران لن توقع على ​الإتفاق النووي​ نظراً لعدم وجود مصلحة”، وأضاف متحدثا عن الوضع الروسي الأوكراني: “تطورات عسكرية سوف تشهدها الجغرافيا الأوكرانية بعض رأس السنة، والجانب الروسي سوف يأخذ نصف كييف”.