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وئام وهاب يكشف عن خطط إسرائيلية ضد لبنان

منذ 39 دقيقة
وئام وهاب

وئام وهاب

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قال رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب إن “الحرب في المنطقة ستتوسع”، كاشفاً عن معلومات تفيد بأنه لدى إسرائيل مجموعة خطط لتصعيد معركتها ضد لبنان لكن الولايات المتحدة تلجُمها.

وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، اليوم الجمعة 1 مارس/آذار، قال وهاب: “هناك قرار لدى الإسرائيلي بتوسعة الحرب.. صحيح أن لدى حزب الله إمكانيات يمكن أن تؤذي إسرائيل، لكن لدى الأخيرة إمكانيات أكبر وباستطاعتها الحصول على تقنيات أقوى”.

واعتبر وهاب أنه بإمكان “حزب الله” توجيه ضربات من شأنها أن تكسر “هيبة الإسرائيلي”، وقال: “لا يمكن لأي أحد أن يقلل من قدرات الحزب القوية”.

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