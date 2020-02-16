واشنطن تخيّر بيروت: الفاخوري أو العقوبات

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هددت السيناتور الأميركية جين شاهين، لبنان بفرض عقوبات بسبب اعتقال وسجن مواطن أميركي مصاب بالسرطان.

وقالت شاهين، التي تعمل على مشروع قانون العقوبات، لـ”Fox News”، إن “عامر الفاخوري محتجز من قبل السلطات رغم عدم وجود دليل على ارتكاب أي مخالفات”.

وتابعت، “ليس هناك أي دليل يثبت التهم الموجهة ضدّ عامر الفاخوري، وحالته الصحية مزرية”، مشيرةً إلى أن “الوقت أمر جوهري، وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلم أنها ستواجه عواقب عدة بسبب استمرار احتجازه”.

وصدر عن قاضية التحقيق العسكرية نجاة ابو شقرا القرار الاتهامي بحق عامر الفاخوري الملقب بـ (جزار الخيام)، متهمةً إياه بجنايات تصل عقوبتها القصوى الى الاعدام. واحالت ابو شقرا، الفاخوري، امام المحكمة العسكرية للمحاكمة سنداً الى المواد 285 و273 و278 و849 من قانون العقوبات.

وأوقف الفاخوري في اوائل ايلول الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي اثناء عودته من الولايات المتحدة الاميركية ودخوله بجواز سفره الاميركي.

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