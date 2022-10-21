واشنطن تدعو المسؤولين اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم الشخصية جانبًا

حثّت وزارة الخارجية الأميركية المسؤولين اللبنانيين على “تنحية مصالحهم الشخصية جانباً، ووضع مصلحة الشعب اللبناني في المقام الأول”، بعد فشل البرلمان للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية “نيد برايس” عن شعوره بالقلق “حيال الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان منذ بعض الوقت ومنذ شهور طويلة”.

وقال: “لقد دأبنا على حث المسؤولين اللبنانيين على تنحية مصالحهم الشخصية جانباً للعمل بشكل بناء من أجل مصلحة الشعب اللبناني”، معتبرًا أنّ “الشعب اللبناني بعد كل شيء كان يعاني منذ فترة طويلة من سوء الإدارة نتيجة الفساد وانعدام الأمن وفراغ السلطة”.

وأضاف في السياق عينه:“نريد أن نشهد قيام حكومة لبنانية تضع مصالح اللبنانيين في المقام الأول، وتضع لبنان على أسس سياسية مستقرة، وعلى أسس اقتصادية سليمة وتلبي الحاجات الملحّة للبنانيين”.