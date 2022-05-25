واشنطن تصنّف شبكة نفط تموّل “حزب الله” وفيلق “القدس” منظمة إرهابية

فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال يقودها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سهلت بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني لصالح فيلق القدس وجماعة “حزب الله”.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن الشبكة تدرّ عائدات بمئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس وحزب الله، وتم إدراجها على قوائم الإرهاب”.

وأكد البيان أنّ شبكة تهريب النفط هذه كانت بمثابة عنصر حاسم في الحصول على عائدات من النفط الإيراني، في ظل العقوبات المفروضة على طهران.

الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

وأمس الثلاثاء 24 أيار، نقلت صحيفة بوليتكو الأميركية، عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأميركي جو بايدن إتخذ قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وأوضح مصدر مطلع على الأمر أن بايدن أبلغ قراره لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال مكالمة هاتفية في يوم الثلاثاء 24 نيسان، مضيفًا أن القرار اعتبر نهائيا وأن نافذة الإمتيازات الإيرانية قد أغلقت.

صديق حقيقي لإسرائيل

وعقب محادثتهما، قال بينيت في بيان: “أنا على يقين من أن الرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل ويهتم بأمنها، لن يسمح برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية”.

وجاء في بيان البيت الأبيض أنّ الزعيمين تحدثا عن “التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها”.

يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” في عام 2019.