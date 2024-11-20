واشنطن تقول كلمتها بشأن اتفاق التهدئة في لبنان!

أكدت وزارة الخارجية الأميركية مساء اليوم الاربعاء، استمرار دعم واشنطن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها في المنطقة لا تزال تشكل مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريحات له مساء اليوم، إن الولايات المتحدة لا تزال تحقق تقدمًا فيما يتعلق بجهود التهدئة في لبنان، مؤكدًا أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار لا يزال ممكنًا، وأنه يمثل مصلحة لجميع الأطراف المعنية.

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع شركائها الأوروبيين والعرب من أجل تقديم مساعدات عسكرية وتدريب للجيش اللبناني، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يلعبه الجيش اللبناني في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بشكل كامل.

وفي سياق متصل، شدد ميلر على أن إسرائيل قد حققت العديد من أهدافها العسكرية في لبنان، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي قد يسمح بوقف إطلاق النار في الوقت الحالي.

وفيما يخص التحديات الأمنية في المنطقة، أكد ميلر أن توريد الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان كان مصدرًا كبيرًا لزعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة. وذكر أن الولايات المتحدة تركز على هذا الموضوع من أجل الحد من تدفق الأسلحة التي تشكل تهديدًا لأمن لبنان وإسرائيل.

كما أشار المتحدث الأميركي إلى أن إسرائيل نجحت في إبعاد حزب الله عن حدودها، وهو ما وصفه بتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية الهامة، مضيفًا أن التوصل إلى حل دبلوماسي يسهم في السماح للجيش اللبناني بالانتشار في الجنوب هو أمر بالغ الأهمية.