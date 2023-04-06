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واشنطن: من يستخدم أراضي لبنان قاعدة إطلاق للصواريخ يعرض الشعب للخطر

منذ 10 دقائق
الولايات المتحدة لبنان

الولايات المتحدة لبنان

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اعتبر ​البيت الأبيض​ في بيان، أن “من يستخدم أراضي لبنان قاعدة إطلاق للصواريخ على إسرائيل، يعرض الشعب اللبناني للخطر”، لافتا الى أن “الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ مطلع على الأحداث، والسفير الأميركي ومسؤولون بارزون في الإدارة على تواصل مع إسرائيل”.

وشدد البيان على أن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ونعترف بحقها في حماية مواطنيها وأراضيها من أي عدوان”.

بدورها، لفتت وزارة ​الخارجية الأميركية​، بعد حادثة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، إلى “أننا ندين إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة ضد إسرائيل”، مشددة على أنّ “موقفنا واضح بأن لدى إسرائيل مخاوف أمنية مشروعة، ولها الحق في الدفاع عن نفسها”.

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