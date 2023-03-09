واكيم: المنظومة قضت على القضاء

أشار الأمين العام المساعد لشؤون الانتشار في حزب “القوات اللبنانية” النائب السابق عماد واكيم، إلى أن القضاء ركن أساسي في الدول الديمقراطية.

وأضاف عبر “تويتر”: “في لبنان قضت المنظومة على القضاء وأصبح بعضه يمتثل لنزوات مرجعيته السياسية بدل الاحتكام إلى ضميره وإحقاق الحق! أين العدالة في استدعاء النائب زياد الحواط المنتخب من الشعب لينطق باسمه، أين حصانته المنصوص عليها في الدستور؟ قضاء على القطعة”!

القضاء ركن اساسي في الدول الديمقراطية.

في لبنان قضت المنظومة على القضاء واصبح بعضه يمتثل لنزوات مرجعيته السياسية بدل الاحتكام الى ضميره واحقاق الحق!

اين العدالة في استدعاء النائب زياد الحواط المنتخب من الشعب لينطق باسمه ،اين حصانته المنصوص عليها في الدستور ؟

قضاء عل القطعة !!! pic.twitter.com/OT3xnwMMHT — Imad Wakim – عماد واكيم (@imad_wakim) March 9, 2023