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واكيم: المنظومة قضت على القضاء

منذ 41 دقيقة
عماد واكيم

عماد واكيم

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أشار الأمين العام المساعد لشؤون الانتشار في حزب “القوات اللبنانية” النائب السابق عماد واكيم، إلى أن القضاء ركن أساسي في الدول الديمقراطية.

وأضاف عبر “تويتر”: “في لبنان قضت المنظومة على القضاء وأصبح بعضه يمتثل لنزوات مرجعيته السياسية بدل الاحتكام إلى ضميره وإحقاق الحق! أين العدالة في استدعاء النائب زياد الحواط المنتخب من الشعب لينطق باسمه، أين حصانته المنصوص عليها في الدستور؟ قضاء على القطعة”!

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