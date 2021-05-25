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واكيم ينعش ذاكرة باسيل: لم تكن تتعاطى السياسة حينها

25 - مايو - 2021
عماد واكيم

عماد واكيم

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أنعش عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم ذاكرة النائب جبران باسيل. إذ نشر على صفحته عبر “تويتر” صورة عن مقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن حرب التحرير تحت عنوان “متى التحرير”.

علق على الصورة بالقول: “انعاشاً لذاكرة البعض وبالاخص جبران لأنه لم يكن يتعاطى السياسة حينها”.

وكان قد غرّ باسيل عبر “تويتر” سابقاً وقال: “تحرير عام 2000 انهى اسطورة الاحتلال؛ انتصار 2006 وضع حدًا لزمن العدوان الاسرائيلي بلا عقاب؛ معادلة الردع عززت قوة لبنان في حماية حدوده وحقوقه والغت مقولة “قوة لبنان في ضعفه”؛ لكن الانتصارات مهددة بالضياع اذا لم تحصّن بدولة الحق والعدالة والمحاسبة، فيمحو الفساد كل قدرة للصمود”.

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