واكيم ينعش ذاكرة باسيل: لم تكن تتعاطى السياسة حينها

أنعش عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم ذاكرة النائب جبران باسيل. إذ نشر على صفحته عبر “تويتر” صورة عن مقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن حرب التحرير تحت عنوان “متى التحرير”.

علق على الصورة بالقول: “انعاشاً لذاكرة البعض وبالاخص جبران لأنه لم يكن يتعاطى السياسة حينها”.

وكان قد غرّ باسيل عبر “تويتر” سابقاً وقال: “تحرير عام 2000 انهى اسطورة الاحتلال؛ انتصار 2006 وضع حدًا لزمن العدوان الاسرائيلي بلا عقاب؛ معادلة الردع عززت قوة لبنان في حماية حدوده وحقوقه والغت مقولة “قوة لبنان في ضعفه”؛ لكن الانتصارات مهددة بالضياع اذا لم تحصّن بدولة الحق والعدالة والمحاسبة، فيمحو الفساد كل قدرة للصمود”.

انعاشاً لذاكرة البعض وبالاخص جبران لانه لم يكن يتعاطى السياسة حينها ! pic.twitter.com/Naqt6l2IsY — Imad Wakim – عماد واكيم (@imad_wakim) May 25, 2021