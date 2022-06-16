وباء اليرقان مستوطن في لبنان... ولا داعي للهلع!

كشف النائب عبد الرحمن البزري عن أن وباء اليرقان مستوطن في لبنان خصوصاً في بعض المناطق التي نشهد فيها تراجعاً في البنى التحتية الصحيّة، مضيفا: “لا داعي للهلع”.

وأضاف البزري في حديث إذاعي: “المطلوب من السلطات التحقّق من الأسباب الرئيسية لمعرفة معالجة سبب الوباء”.

من جهتها، أشارت رئيست مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري إلى أنّ “داء اليرقان ومن الناحية الوقائية، نطلق عليه تسمية “مرض متطور” انتشر في منطقة الشمال، وشهدنا انخفاضاً في عدد الحالات”، لافتةً في حديث لـ”صوت لبنان” إلى أنّ “التعاون مع اليونيسف يرتكز أكثر على التوعية الصحية”.

بدوره، أشار الرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض المعدية والجرثومية الدكتور زاهي الحلو، إلى أنّ “داء اليرقان قديم وهو منتشر في منطقة الشمال في الأماكن التي فيها مياه ومأكولات ملوّثة”، لافتاً إلى أنّ “بعض الحالات المتقدّمة يمكن أن تؤدّي إلى الوفاة خصوصاً عند الأشخاص المسنّين”.

وأضاف في حديث لـ”صوت لبنان”، أنّه “يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام، وشرب المياه المعدنية النظيفة”، مشدّداً على أنّ “معظم المناطق التي تشهد ارتفاعاً في إصابات اليرقان تكون جراء المياه الملوّثة”.

من جهة أخرى، لفت إلى أنّه “لا يوجد تشخيص لحالات جدري القردة بسبب عدم توفر الكواشف المخبرية، وهو ينتقل عن طريق اللمس”.