وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!

دعا نقيب الصيادلة جو سلّوم إلى إعلان حال طوارئ صحيّة لأنّ وباء اليرقان قد يتعدّى طرابلس الى مناطق عدّة ويجب التأكد من سلامة الغذاء وفحص المياه والخضار لعدم تفشّي الوباء.

ولفت في حديث إلى “صوت لبنان”، إلى أنّ الحالات تعدّت الـ250 في طرابلس والجوار والوقاية أصبحت ضرورة وعلى المستشفيات أن تبقى جاهزة ومستعدّة لاستقبال المرضى.

وأوضح سلّوم أنّ “اللقاحات مفقودة لأنها ما زالت مدعومة”، مشيراً إلى تأخّر كبير في استيرادها، مشدّداً على أنّ “الأهمية تكمن في فتح اعتمادات خاصّة”.

وتعاني مستشفيات لبنان من “صعوبات مالية، ولا سيما لجهة تأمين الأموال النقدية وما يفرضه مستوردو الأدوية والمواد الطبية، وسائر المشتريات غير الطبية من محروقات ومأكولات وسواها، عليها من دفع ثمنها نقداً بحجة السياسة النقدية التي تتبعها المصارف، والتي بدورها تلقي باللائمة على تعاميم مصرف لبنان، علماً أن معظم قبوضات المستشفيات تجرى إما بواسطة الشيكات أو بواسطة حوالات مصرفية، أما الأموال النقدية التي تدخل إلى المستشفيات، فلا تغطي سوى جزء بسيط جداً من حاجاتها النقدية”، على حدّ تعبير النقابة.