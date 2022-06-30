وثائق خطيرة وجديدة عن باخرة الموت!

كشف وليم نون شقيق الشهيد في انفجار مرفأ بيروت جو نون وثائق عن “باخرة الموت” في مرفأ بيروت مشددا على ان حديثه عن الجيش يتعلق بمن تحمل المسؤولية في الفترة الممتدة من العام 2013 الى تاريخ الانفجار في المرفأ، مؤكدا انه يحترم ويقدر كافة عناصر وضباط الجيش اللبناني الأكفاء.

وقال نون ضمن برنامج “صار الوقت” عبر mtv : “اضع هذه المعلومات الأمنية بتصرّف الرأي العام وانتظر التوضيحات من المعنيين حولها”.

واشار نون الى مراسلة تمت بين قائد اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول والجيش اللبناني متعلقة بالكشف عن باخرة نيترات الامونيوم ، وبان ديل كول طلب من الجيش الكشف عنها قبل دخولها الى مرفأ بيروت مشيرا الى انها “مشبوهة”، الا ان جواب الجيش اتى انها خالية من اي مواد خطرة.

وقال: ” تحقيق الشرطة العسكرية وكشفها على الباخرة مزوران، لافتا الى ان هناك افرادا من الجيش والجمارك متورطون وتمت حمايتهم”.

واظهر نون من مجموعة من الوثائق القضائية تحتوي على توقيع لأحد القضاة واللافت فيها بحسب نون ان التوقيع يختلف بين وثيقة واخرى الامر الذي دفعه للظن بان توقيع القاضي مزور وبرضاه.

وجزم نون ان الاجهزة الامنية في المرفأ كانت تعلم بالمواد الموجودة الا فوج الاطفاء.