وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: لا إصابات جديدة وارتفاع عدد المتعافين الى 31

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، أنه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، لم يسجل اليوم أي إصابة بفايروس covid-19 في القضاء.

وسجلت حالة شفاء تام لمصاب بعدما بينت جميع الفحوص المخبرية تعافيه من الإصابة، وبذلك يرتفع عدد المتعافين إلى 31. كذلك لم يسجل أي حالة مشتبهة، وعليه فإن المصابين ما زال عددهم 70 توزعوا كالاتي:

59 حالة وافدة من إفريقيا

3 حالات وافدة من أوروبا

8 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)

وقد تماثل 31 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

وأوضحت الوحدة أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء، تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج، على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني). كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة”، مشددة على أن “أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وأشارت إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من “جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عنها”.

ولفتت الى أنها “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، تنصح جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل”.