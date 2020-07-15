وحدة إدارة الكوارث في بلديات صور: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم مثبتة ومؤكدة مخبريا، بينها إصابة من التابعية الأثيوبية و5 إصابات لوافدين من أحدى الدول الأفريقية واصابتين لمخالطين حالة وافدة من الدولة الافريقية.

وسجلت حالة وفاة لمصاب مسن في الطائرة القادمة من ساحل العاج كما سجل حالة وفاة ثانية لمصابة مسنة بعد وصولها الى منزلها بساعات قليلة وتم إتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بموضوع غسل وتكفين ودفن المتوفين المصابين بالفايروس من قبل الفريق المتخصص والمكلف من قبل وحدة إدارة الكوارث والتابع للهيئة الصحية الاسلامية. ولم يسجل اليوم أي إصابة محلية”.

وارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 148 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

– 108 حالات وافدة من إفريقيا (3 حالات وفاة).

– 4 حالات وافدة من أوروبا.

– حالة واحدة وافدة من سوريا.

– 36 حالة محلية (34 حالة من المخالطين) بينها 7 حالات لمواطنين من التابعية الفلسطينية (حالتا وفاة).

وقد تماثل 78 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

واعلنت الوحدة انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء.

وأملت من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة، وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.