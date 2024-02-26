وحدة التعاظم العسكري.. لماذا استهدفت إسرائيل الوحدة 4400 التابعة لحزب الله في القصير؟

كشفت مصادر خاصة أنه خلال صباح الأحد، تمت مهاجمة شاحنة تابعة لوحدة 4400 التابعة لحزب الله في منطقة غرب سوريا وذلك بعد انتقالها من لبنان إلى سوريا عن طريق معبر حدودي في شمال الدولة اللبنانية لغرض القيام بعملية التهريب.

وحدة 4400 هي وحدة التعاظم العسكري والتعاون التابعة لحزب الله وتلك القائمة على إنجاز عمليات نقل العتاد والوسائل القتالية الحساسة من سوريا إلى لبنان. كما وغالبًا بعد إنجاز عمليات التهريب إلى لبنان، يعمد عناصر الوحدة إلى تخزين العتاد والوسائل القتالية قبل نقلها إلى الوحدات المختلفة في حزب الله.

وكشفت المصادر الخاصة ان الشاحنات التابعة لوحدة 4400 تعبر يوميًا إلى سوريا لغرض نقل الوسائل القتالية والعتاد إلى لبنان من أماكن متعددة في سوريا، مثل ميناء اللاذقية، ومطار “حميميم” ومنطقة البوكمال، والمعبر الحدودي مع العراق.

وأضافت المصادر ان جزء من عمليات نقل الوسائل القتالية يتم تنفيذه بالتعاون مع عناصر تابعة لفيلق القدس، وبدعم من عناصر ميليشيا الحيدريين في سوريا، وعلى رأسهم حبيب عظيمي، لغرض استقبال الشاحنات القادمة من العراق عن طريق المعبر الحدودي غير الرسمي في منطقة البوكمال.

وكشفت المصادر انه على مدار الأشهر الأخيرة، قامت إسرائيل بقصف منشآت الوحدة عدة مرات في منطقتيْ حمص ودمشق بل وتم اغتيال عدد من العناصر أثناء وصولهم لاستلام الوسائل القتالية التي كانت مخصصة من إيران لحزب الله.

وخلال الغارات على منطقة البوكمال تم إحباط عدة عمليات تهريب للأسلحة من قبل الوحدة حيث قصفت إسرائيل الشاحنات وهي محملة بوسائل قتالية نُقلت من إيران عبر العراق إلى سوريا وكانت وجهتها النهائية حزب الله في لبنان.

وأكدت المصادر أن وفق المعطيات الميدانية يبدو ان إسرائيل تتابع عن كثب نشاط الوحدة على الأراضي السورية وتحبط محاولاتها لإنجاز عمليات نقل الوسائل القتالية الحساسة إلى حزب الله وعناصره، لا سيما خلال فترة الحرب.