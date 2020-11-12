وحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 73 اصابة جديدة في القضاء

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء : بأنه تم اليوم تسجيل 73 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا وجميع الإصابات المسجلة اليوم لمقيمين مخالطين بينهم 12 حالة من التابعية الفلسطينية وحالة من التابعية السورية وحالتين من التابعية الإثيوبية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :صور 11،العباسية 8،البرج الشمالي 8،

البازورية 5،الرشيدية 5،البص 5،الحوش 5، قانا 3، سلعا 2 ، جويا 2،طورا 1،

عيتيت 1 ،السماعية 1، جل البحر 1،بدياس 1،باتولية 1،القليلة 1،الظهيرة 1،

صديقين 1،أرزون 1، المعشوق 1، برج رحال 1 ،معروب 1، ديرقانون رأس العين 1،

حناوية 1،شيحين 1، ومعركة 1.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2626 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:

235 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)

2391 حالة محلية بينها 433 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و48 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

(34 حالة وفاة محلية)

وقد تماثل 1364 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 651 شفاء مخبري و 713 شفاء زمني .

واكدت انها الجهة الوحيدة المخولة في القضاء إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل .