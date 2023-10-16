وحدة الكوارث في صور: 500 طفل من النازحين بحاجة الى حليب

ناشدت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير تزويدهم بمستلزمات الأطفال من حليب وحفاضات، حيث كان قد وعد خلال زيارته لمراكز الايواء بإرسال الكميات المطلوبة، ولكن حتى الآن لم يصل شيء.

و أشار مدير الوحدة مرتضى مهنا الى أن” أزمة النازحين تتفاقم وقد ارتفع عدد المواطنين الذين نزحوا من القرى الحدودية التي تعرضت للقصف من العدو الاسرائيلي من قضاءي بنت جبيل وصور الى أكثر من 2500 مواطن توزعوا على ثلاث مراكز إيواء اعتمدتهم الوحدة في ثلاث مدارس في مدينة صور، كما جرى توزيع عشرات العائلات على القرى المحيطة، حيث يتم بالتنسيق مع البلديات و بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية تأمين حاجاتهم عبر تقديم المستلزمات الخاصة بهم”.

ولفت مهنا الى أن “عدد الأطفال في مراكز ايواء النازحين في قضاء صور فاق ال 500 طفل فيما لا تتوافر لديهم كمية كافية من المستلزمات لهم”.