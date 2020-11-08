وحدة كوارث قضاء صور: تسجيل 34 إصابة جديدة بـ”كورونا” إضافة لوفاة “مسنّة”

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 34 إصابة جديدة بـ covid- 19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 5 حالات من التابعية الفلسطينية، وتوزعت كالأتي:

البرج الشمالي 7، الحوش 6، صور 5، معروب 2، الرشيدية 2، جل البحر 2، وإصابة واحدة في كل من: سلعا، طيردبا، جويا، الناقورة، صديقين، العباسية، قانا، المنصوري، الرمادية، الشبريحا ودير قانون النهر.

كما أعلنت تسجيل حالة وفاة لمسنة مصابة بالفيروس تعاني من أمراض مزمنة.

أضافت: “وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 2375 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 233 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 2142 حالة محلية بينها 408 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و37 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية و115 حالة من قوات الطوارئ الدولية- اليونيفيل، (33 حالة وفاة محلية). وقد تماثل 1364 منهم إلى الشفاء بشكل تام بينهم 651 شفاء مخبريا و713 شفاء زمنيا”.

وذكرت الوحدة بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت: “وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.