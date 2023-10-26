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وداع عيد شويري.. بهاء الحريري رثى صديق عمره بكلمات مؤثرة

26 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2023 1:17 مساءً
الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري والراحل عيد شويري

الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري والراحل عيد شويري

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جرى اليوم الخميس الوداع الأخير للراحل عيد ديب شويري الرجل الذي كان بجانب الشيخ بهاء الحريري في أغلب مراحل حياته.

الشيخ بهاء الحريري رثى في وقت سابق، صديقه “أبو طوني” مستذكرًا اللحظات الجميلة والصعبة التي عاشاها سويًا.

وقال في منشور عبر منصة “إكس”: قد لا تصف الكلمات حقيقة ما أشعر به تجاه صديق العمر الراحل “عيد شويري” أبو طوني، فصداقته وإخلاصه كانا عنوانًا لرفقة عُمر عشناها سويًا بكل ما حملته الأيام من تحديات وآمال”.

وأضاف: “لقد تشاركنا الكثير من اللحظات الجميلة والصعبة على مدى سنوات طويلة، ولا يمكن لأي شخص نسيان بصمته الإيجابية في حياتنا. يتركنا “عيد” ولكن ذكراه الطيبة ستظل حية دائمًا في قلوبنا”.

وختم قائلًا: “أتقدّم بأحر التعازي لأسرته، التي هي أسرتي، ومحبيه.. سنحتفظ بذكراه بكل عرفان ومحبة”.

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