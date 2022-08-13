السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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وديع الخازن: إرحموا البلاد والعباد

منذ 11 دقيقة
الوزير السابق وديع الخازن

الوزير السابق وديع الخازن

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أطلق الوزير السابق وديع الخازن، صرخة “وجع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تستحيل أية محاولة إنتشال في هذه الفرصة التي ما زالت متاحة دوليا”.

وقال في تصريح: “كتب علينا أن نبقى مصلوبين على خشبة الموت من دون قيامة! أخشى ما نخشاه أن نبقى معلقين في طواحين الهواء، منتظرين طويلا قيام حكومة جديدة، بعد سلوك الطاقم الحاكم نهجه السابق في تقاسم المغانم حيال التأليف قد يكون سببا في إعاقة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكأن هؤلاء في عالم آخر بعيد كل البعد من الدول، القريبة والبعيدة، التي هبت لنجدة اللبنانيين وبلسمة جراحهم”.

وأضاف: “كل الخشية أن يخسر لبنان هذه الهبة العاطفية العالمية المساندة لوضعه، والمرشح للمزيد، فيفتقد آخر طلقات الإنعاش لانتشاله من الغرق، وسط خبايا التهديد بمزيد من قنابل الموت الراسية في زوايا المناطق المأهولة”.

وختم الخازن: “إرحموا البلاد والعباد، وإرأفوا بالبقية الباقية من شعبكم المغلوب على أمره، قبل أن يلعنكم التاريخ”.

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