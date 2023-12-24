وديع الخازن من بكركي: لانتخاب رئيس وتأليف حكومة بصلاحيات استثنائية

أمل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في أن تحمل الأعياد في طيّاتها تباشير الخير والاستقرار للبنان.

وأشار إلى أنّه تمّ التطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها البلد، “وقد أثنينا على مواقف الراعي النابعة من صميم ثوابت الكنيسة المارونية التي تُكرّس وحدة العيش، والتي هي في مثابة الأقنوم الأول في مفهوم لبنان”.

وتابع: “لا ميثاقية دستورية إلاّ بموجب هذا المفهوم الذي يُعطي للبنان وجهه الحضاري المُتميّز في تنوّعه الديني والثقافي والديمقراطي الذي نشأ في بيئة حاضنة لخصوصياته التاريخية من دون المسّ بالمسؤوليات في تقاسم السلطة وتراتبيتها وفق اتفاق الطائف، الأمر الذي يُحتّم إجراء إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن وتأليف حكومة إنقاذية وموثوقة تحظى بصلاحيات استثنائية للحفاظ على مسيرة مؤسسات الدولة وعودة الثقة بالبلد”.

بعدها، زار الخازن السفارة البابوية في حريصا، مقدمًا التهاني بالأعياد للسفير باولو بورجيا.