ورشة تدريبية للمستشفيات لمعالجة "الكوليرا"

نظّمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية، ورشة عمل تدريبية للمستشفيات المرجعية المخصصة لمعالجة مرضى “الكوليرا” في لبنان.

وتم تدريب الطاقم الطبي على الطريقة الآمنة والفعالة للتعامل مع حالات “الكوليرا” عند وصولها الى المستشفى، إضافة الى كيفية اجراء الفحوصات المخبرية وادخال البيانات الخاصة بالمرضى على المنصة الموحدة.

وكان المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة أعلن عن آلية العلاج الاستشفائي للمصابين اللبنانيين بالكوليرا. وأصدر البيان الآتي:

” أصدرت وزارة الصحة العامة القرار رقم ١/١.٤٧ وذلك لتنظيم آلية استقبال المرضى المشتبه باصابتهم بوباء الكوليرا.

وينص القرار على تغطية نفقات علاج جميع المرضى اللبنانيين المصابين بالكوليرا في المستشفيات الحكومية، سواء في غرف الطوارئ او عند دخول المستشفى، تغطية كاملة بنسبة 100% وبغض النظر عن الجهة الضامنة لهم”.