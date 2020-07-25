ورشة عمل في طرابلس عن المعالجة المستدامة لمياه الصرف الصحي في منطقة المتوسط

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نظمت الجامعة اللبنانية، في طرابلس، ورشة عمل تحت عنوان “نحو المعالجة المستدامة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في منطقة البحر المتوسط”.

في إطار المشروع الأوروبي AQUACYCLE الممول من الإتحاد الأوروبي ENI CBC MED، وفي حضور رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، المدير العام لمصلحة المياه في شمال لبنان خالد عبيد، عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية الدكتور فواز العمر، مدير مركز “العزم” لأبحاث البيوتكنولوجيا وتطبيقاتها .

إضافة إلى رئيس بلدية عكار العتيقة الدكتور محمد خليل، ممثل “جمعية العزم والسعادة الاجتماعية” الدكتور هيثم عز الدين، مدير المشروع الأوروبي في لبنان الدكتور أحمد عبد الرؤوف المل، ممثل رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع الدكتور محمد علي، رئيس بلدية حيزوق الدكتور بلال طاهر ورؤساء مختبرات بحثية وممثلي جامعات خاصة ومهندسين وأكاديميين وباحثين.

بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، ألقى المدير العام للمشروع الأوروبي الدكتور بلاكاس كلمة عبر “سكايب” عن أهمية المشروع وأهدافه للدول الواقعة على البحر المتوسط.

ثم تحدث العمر عن فوائد المشروع على مستوى لبنان وإمكانية حل مشكلة الصرف الصحي على المستوى الوطني، وانعكاس ذلك خصوصا على الشواطئ اللبنانية الملوثة جراء صب الصرف الصحي فيها.

بعد ذلك شرح خليل تفاصيل برنامج ENI CBC MED والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في دول البحر المتوسط.

كما شرح المل كيفية عمل المشروع وأهمية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في المناطق التي تعاني من نقص في المياه.

وكانت مداخلات لأعضاء فريق المشروع الدكتور توفيق النابلسي، الدكتورة فاطمة يحي، والمهندس عمر النشار، وتخللت ورشة العمل أكثر من طاولة مستديرة ناقشت أهمية المشروع والفوائد المرجوة منه على المستوى الوطني والدولي.