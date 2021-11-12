وزارة الإعلام: سنعاقب كل من يتعرّض بالقدح والذم لرموز الدولة وحزب الله

أكدت وزارة الإعلام، اليوم الجمعة، معاقبة كل من يتعرّض بالقدح والذم لرموز الدولة، بما من شأنه نشر الفوضى وتفريق وحدة الصف اللبناني، خصوصاً في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.

وأضافت الوزارة في تعميم، “نهيب بكم عدم نشر ما من شأنه المس بالكرامة أو التعرض بالذم والقدح أو التحقير بحق رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وكذلك قادة الطوائف الدينية المختلفة ورجال الدين، لما في ذلك قادة الأحزاب السياسية وقادة حركات المقاومة اللبنانية كالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أو أحد رموز حزب الله وحركو أمل وغيرها من الفصائل”.

وشددت على أن “كل من يتجاوز هذه التعليمات سيتم تحويله للنائب العام الاستئنافي لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقة شخصياً وبحق المؤسسة الاعلامية الناشرة حسب نظام العقوبات من قانون المنشورات والمطبوعات وعليه جرى التنبيه”.