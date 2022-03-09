وزارة الإقتصاد: لا أزمة قمح.. وعلى المطاحن مد السوق فوراً بحاجاتها

صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان الآتي:

تكرر وزارة الإقتصاد والتجارة أنه في الوقت الحالي لا أزمة قمح ولا أزمة على مستوى المواد الغذائية. والوزير أمين سلام الذي أكد هذا الواقع في مؤتمره الصحافي أمس، منكب مع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي، على وضع تصوّر واضح لتأمين الإستمرارية على هذا المستوى. وهو يضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات التي يعمل عليها.

وسبق للوزير سلام، لهذا الغرض، أن باشر مشاورات وإتصالات مع عدد من الدول الصديقة. كما يعمل على توسيع قاعدة الخيارات، بما يتيح وضع خطة طوارئ لتلافي أي نقص لاحق.

تهيب الوزارة بالمعنيين عدم الإسهام في نشر الشائعات والمخاوف بين اللبنانيين. وتطالب تحديدا أصحاب المطاحن بمعاودة مد السوق فوراً بما يكفي من حاجتها.