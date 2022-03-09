الخميس 6 شعبان 1443 ﻫ - 10 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الإقتصاد: لا أزمة قمح.. وعلى المطاحن مد السوق فوراً بحاجاتها

منذ 7 ساعات
الطحين

الطحين

A A A
طباعة المقال

صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة البيان الآتي:

تكرر وزارة الإقتصاد والتجارة أنه في الوقت الحالي لا أزمة قمح ولا أزمة على مستوى المواد الغذائية. والوزير أمين سلام الذي أكد هذا الواقع في مؤتمره الصحافي أمس، منكب مع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي، على وضع تصوّر واضح لتأمين الإستمرارية على هذا المستوى. وهو يضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات التي يعمل عليها.

وسبق للوزير سلام، لهذا الغرض، أن باشر مشاورات وإتصالات مع عدد من الدول الصديقة. كما يعمل على توسيع قاعدة الخيارات، بما يتيح وضع خطة طوارئ لتلافي أي نقص لاحق.

تهيب الوزارة بالمعنيين عدم الإسهام في نشر الشائعات والمخاوف بين اللبنانيين. وتطالب تحديدا أصحاب المطاحن بمعاودة مد السوق فوراً بما يكفي من حاجتها.

    المزيد من أخبار لبنان

    مدرسة
    تحذير من لجنة اساتذة الدوام المسائي: أنقذوا العام الدراسي وإلا!
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    بعد بيان نقابة المهندسين عن الإهراءات.. وزير الاقتصاد يرد
    قسم المعاينة الميكانيكية
    توضيحٌ جديد من هيئة إدارة السير بشأن “الميكانيك”!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القضاء
    بعد التطاول على الكنيسة والبطريرك الراعي.. دعوى أمام القضاء
    انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار
    مع ارتفاع أسعار المحروقات.. الدولار يحلّق مجدداً
    الحيوانات المنوية (تعبيرية)
    تحذير هام للرجال.. أبرز أسباب موت الحيوانات المنوية لديكم