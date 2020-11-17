وزارة الاعلام حذرت منتحلي صفة المهنة ومزوري المستندات للتنقل أثناء الاقفال

شكرت وزارة الإعلام الإعلاميين الذين يواكبون فترة الإقفال العام بجهد مميز. كما أكدت الوزارة أن التذاكي على القرار الحكومي يهدد الأمن الصحي للمجتمع.

وحذرت الوزارة كل من يحاول استغلال الرسالة الإعلامية الهادفة إلى تحقيق الصالح العام، عبر انتحال صفة أو تزوير مستندات تتعلق بالإعلاميين لتسهيل تنقلهم أثناء الإقفال وخارج الأوقات المسموح بها، أو بأي وسيلة أخرى مخالفة للقانون.

وصدر عن وزارة الاعلام، البيان الآتي:

“حرصا من وزارة الإعلام على حسن أداء العمل الإعلامي، يهم الوزارة أولا أن تشكر كل الإعلاميين الذين يواكبون فترة الإقفال العام بجهد مميز، بحيث أن نقلهم للصورة بموضوعية وحرفية ساعد ويساعد في تنفيذ إجراءات الإقفال العام.

من هذا المنطلق، وحماية للجسم الإعلامي، تؤكد وزارة الإعلام مرة جديدة أن التذاكي على القرار الحكومي يهدد الأمن الصحي للمجتمع، وتحذر كل من يحاول استغلال الرسالة الإعلامية الهادفة إلى تحقيق الصالح العام، عبر انتحال صفة أو تزوير مستندات تتعلق بالإعلاميين لتسهيل تنقلهم أثناء الإقفال وخارج الأوقات المسموح بها، أو بأي وسيلة أخرى مخالفة للقانون، وتذكرهم بأن قانون العقوبات اللبناني يطال أفعالا كهذه ويجرمها بالغرامة والسجن، بحيث أن مواده تنص صراحة على معاقبة منتحل الصفة ومرتكب التزوير بعقوبة السجن التي قد تصل إلى خمس سنوات.

وتشير الوزارة أخيرا، إلى أن العاملين في المجال الإعلامي الذين يمكنهم التنقل خارج الأوقات المسموح بها يجب أن يكونوا من حملة بطاقة مهنية، ويقومون بتنفيذ مهمة إعلامية”.