استمع لاذاعتنا

وزارة الاعلام حذرت منتحلي صفة المهنة ومزوري المستندات للتنقل أثناء الاقفال

منذ 44 دقيقة
وزارة الإعلام

وزارة الإعلام

A A A
طباعة المقال

شكرت وزارة الإعلام الإعلاميين الذين يواكبون فترة الإقفال العام بجهد مميز. كما أكدت الوزارة أن التذاكي على القرار الحكومي يهدد الأمن الصحي للمجتمع.

وحذرت الوزارة كل من يحاول استغلال الرسالة الإعلامية الهادفة إلى تحقيق الصالح العام، عبر انتحال صفة أو تزوير مستندات تتعلق بالإعلاميين لتسهيل تنقلهم أثناء الإقفال وخارج الأوقات المسموح بها، أو بأي وسيلة أخرى مخالفة للقانون.

وصدر عن وزارة الاعلام، البيان الآتي:

“حرصا من وزارة الإعلام على حسن أداء العمل الإعلامي، يهم الوزارة أولا أن تشكر كل الإعلاميين الذين يواكبون فترة الإقفال العام بجهد مميز، بحيث أن نقلهم للصورة بموضوعية وحرفية ساعد ويساعد في تنفيذ إجراءات الإقفال العام.

من هذا المنطلق، وحماية للجسم الإعلامي، تؤكد وزارة الإعلام مرة جديدة أن التذاكي على القرار الحكومي يهدد الأمن الصحي للمجتمع، وتحذر كل من يحاول استغلال الرسالة الإعلامية الهادفة إلى تحقيق الصالح العام، عبر انتحال صفة أو تزوير مستندات تتعلق بالإعلاميين لتسهيل تنقلهم أثناء الإقفال وخارج الأوقات المسموح بها، أو بأي وسيلة أخرى مخالفة للقانون، وتذكرهم بأن قانون العقوبات اللبناني يطال أفعالا كهذه ويجرمها بالغرامة والسجن، بحيث أن مواده تنص صراحة على معاقبة منتحل الصفة ومرتكب التزوير بعقوبة السجن التي قد تصل إلى خمس سنوات.

وتشير الوزارة أخيرا، إلى أن العاملين في المجال الإعلامي الذين يمكنهم التنقل خارج الأوقات المسموح بها يجب أن يكونوا من حملة بطاقة مهنية، ويقومون بتنفيذ مهمة إعلامية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

محمد فهمي
فهمي: قد نُعيد فتح بعض المصالح بناء على عدد الإصابات
عاصم عراجي
عراجي: الفاتورة الدوائية في لبنان من الأغلى في المنطقة
جمعية تجار بيروت
جمعية تجار بيروت: الدولة لم تقم بقراءة نقدية للإقفال

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مسحوق البروتين الجديد قد ينافس فول الصويا
طعام من الهواء والماء والكهرباء … هذا ما صرح عنه الخبراء
سرطان القولون
أعراض سرطان القولون عند النساء
تطوير فحوصات كورونا لكشف الإصابة بشكل أسرع
كورونا
تقنية جديدة لمراقبة موعد الإصابة بـ”عدوى كورونا”