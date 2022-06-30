وزارة الاقتصاد تحذر.. إجراءات ثقيلة قادمة بحق الأفران المخالفة

أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الخميس، الى أن “مديرية حماية المستهلك قامت بجولات رقابية على المطاحن والافران في كافة المحافظات، بمؤازرة من قوى الامن العام ومكتب الجرائم المالية بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام”.

وقالت في بيان: “وكانت الحصيلة عدة محاضر ضبط بحق اصحاب افران كما وتم اقفال فرن في الشمال بالشمع الاحمر، ومن بين الاجراءات التي سوف تتخذها الوزارة بشكل مباشر القيام بشطب الافران او المطاحن المخالفة عن جداول الوزارة وسحب التراخيص”.

واكدت على “استكمال جولاتها الرقابية برفقة الامن العام وبناء على اشارة النيابة العامة المالية، كما واستمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع، اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص”.

من جهته، صرح وزير الاقتصاد والتجارة غي حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لـmtv بأنه قد إخباراً في النيابة العامة المالية بموضوع القمح والطحين وطلب من القاضية استدعاء كل المدراء في الوزارة.

وأضاف سلام: ومدير الحبوب قال لي ان الأمور ارتبكت عليه بموضوع الفروقات في الأرقام.

مؤكداً أن خطأ الدعم بدأ من الحكومة السابقة ولا يمكن ضبط التهريب وأنه على تواصل مع قائد الجيش وهناك سوق سوداء في الأفران.

وأشار سلام إلى أنه رفض الهروب من المسؤولية لأن الخيار في مرحلة كان رفع الدعم وارتفاع سعر ربطة الخبز الى 40 ألف وهناك 400 الف ربطة خبز تذهب يومياً للنازحين السوريين في لبنان وهؤلاء يستفيدون من الدعم.