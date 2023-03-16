وزارة البيئة: المحميات تشكل 20% من مساحة الوطن

أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي “مسح المناطق المحمية في لبنان” في إطار مشروع STEP4Nature المموّل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. حيث يقدم المسح ولأوّل مرّة عدد ومساحات المناطق المحمية في لبنان بالاضافة الى خرائط تحدد حدود 98 موقعاً محمياً تشكل اكثر من 20% من مساحة لبنان وتتضمن انواعاً مختلفة من الحماية مثل المحميات الطبيعية والمواقع الطبيعية والغابات المحمية والحمى، بالاضافة الى محميات المحيط الحيوي ومواقع الاراضي الرطبة. وترتفع المساحة عند اضافة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية واحتساب المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية المخطط انشاؤها. سيشكل المسح قاعدة بيانات واسعة حول جميع أنواع المناطق المحمية والتي ستكون متاحة عبر وزارة البيئة لدعم الجهود المستقبلية في الحفاظ على بيئة وطبيعة لبنان وادارتها بشكل سليم.

وشدد وزير البيئة ناصر ياسين على “أهمية المناطق المحمية في لبنان والدور الإيجابي الذي تلعبه في الحفاظ على رأس المال الطبيعي للبلاد إذا تمت إدارتها والعناية بها بشكل صحيح، وعلى النشاط الاقتصادي المحلي المرتبط بالمناطق المحمية مثل السياحة البيئية والزراعة المستدامة والاستخدام المستدام للاراضي”، معرباً “عن اهتمام وزارة البيئة بمناقشة الوسائل المبتكرة لحماية وادارة المناطق المحمية مع جميع الادارات المعنية والمجتمع المحلي”.

من ناحيته، أشار نائب الممثل المقيم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان محمد صالح إلى “أهمية دعم الحفاظ على الطبيعة في بلد يشتهر بتنوعه البيولوجي الغني وتراثه الطبيعي”.

وقد اشارت نتائج المسح الى الأدوار الإيجابية للمناطق المحمية في الحفاظ على الطبيعة ومساهمتها في الالتزامات الوطنية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي. كما اظهر المسح وسائل لرصد المناطق المحمية في لبنان باستخدام عدد من المعايير والمؤشرات الخاصة بها.