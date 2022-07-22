وزارة التربية تنضمّ إلى إضراب القطاع العام.. إليكم التفاصيل

صدر عن رؤساء الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – المديرية العامة للتعليم المهني والمديرية العامة للتعليم العالي:

بعد اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة، وشهادات التعليم المهني والتقني بمستوياتها كافة للعام الدراسي 2022 ، قناعة من الموظفين والمعلمين بمختلف مسمياتهم ومواقعهم الوظيفية في وزارة التربية والتعليم العالي بحق التلامذة الذين انهوا عاماً دراسياً صعباً وقاسياً في ظل الظروف التي يعيشها وطننا الحبيب، ورغم كل المصاعب التي عانى منها الموظفون والمعلمون وعدم قدرتهم الوصول الى مراكز عملهم بسبب الارتفاع المتواصل في اسعار المحروقات وكلفة المواصلات وهزالة الاجور والتأخير في دفع بدلات النقل والمنح الاجتماعية المقررة منذ شهور ، اضافة الى تعرضهم للاذلال والاهانات امام المصارف اثناء سحب الرواتب الزهيدة التي لا يستطيعون الحصول عليها الا على دفعات رغم انها غير كافية لاطعام اطفالهم وسد احتياجاتهم لايام معدودة، وغير ذلك من تأمين المستلزمات الحياتية الضرورية كالدواء والاستشفاء والخبز، مما يستحيل عليهم استمرار العيش في هذه الظروف السيئة وغير المسبوقة، وبالتالي عدم تمكنهم من الحضور الى مراكز عملهم،

رغم هذه الظروف لم يمتنع موظفو وزارة التربية والتعليم العالي من الحضور الى مكاتبهم ومراكز الامتحانات والتصحيح وانجاز الامتحانات واصدار نتائجها وذلك انطلاقاً من حسهم وشعورهم الوطني تجاه التلامذة واهاليهم والوطن ، رغم الاضراب المفتوح الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة والتزمت به جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة،

ان رؤساء الوحدات الادارية وموظفي وزارة التربية والتعليم العالي بمديرياتها العامة كافة اذ يثمنون لمعالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي جهوده الصادقة ومبادراته لمعالجة الظروف الصعبة التي يمر بها الموظفون والمعلمون والاساتذة واصراره على انجاز العام الدراسي، ولا سيما مبادرته لتأمين الحوافز من الجهات المانحة وان كانت قليلة وغير كافية لتأمين الوصول الى مراكز العمل،

لذلك نجد انفسنا مكرهين اليوم، وبعد انجاز الاستحقاق الوطني للامتحانات الرسمية واعلان نتائجه وامام استفحال الازمة من دون اي اهتمام لمعالجتها من قبل اصحاب القرار في الدولة اللبنانية، للانخراط في الاضراب المفتوح الذي سبق واعلنته والتزمت به رابطة موظفي الادارة العامة في جميع الوزارات ونعلن التوقف عن الحضور الى مراكز العمل اعتباراً من الاثنين الواقع فيه 25تموز 2022، لعل الصوت يعلو مجدداً ويصل الى من يجب ان يسمع، والى الذين يتوجب عليهم انطلاقاً من مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية المبادرة فوراً الى انقاذ القطاع العام والحفاظ على موظفيه ، لا ابادته والقضاء عليه،

ختاماً، نامل من المواطنين والتلامذة واهاليهم الاعزاء، ان يتفهموا المعاناة التي يعيشها موظفو وزارة التربية والتعليم العالي الذين لم يتوانوا يوماً عن خدمتهم، على امل غد افضل للجميع يسمح لنا العودة الى عملنا بعد تأمين حقوقنا ولو بحدها الادنى لنتمكن من العيش بكرامة.