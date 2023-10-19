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وزارة التربية تنفي مزاعم إقفال المدارس إلى "أمد غير محدد"

منذ 18 دقيقة
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

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كرّر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، نفيه للأخبار المفبركة التي يتناقلها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدّعي إقفال وزير التربية المدارس الرسمية والخاصة إلى أمد غير محدد.

وأضاف البيان أنّ “المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، يؤكد أن المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة تعمل بصورة عادية، باستثناء تلك الكائنة في المنطقة الحدودية الجنوبية”.

ودعا المكتب الإعلامي المواطنين إلى عدم التداول بالأخبار الكاذبة، وبالتالي متابعة بيانات الوزارة وما تنشره رسميًا على مكتبها الإعلامي.

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