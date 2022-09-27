وزارة التربية: نرفض أي محاولة لدمج تلامذة نازحين في المدارس

بعد تناقل أخبار عن محاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة، أوضحت وزارة التربية أنها قد أشارت إلى هذه المحاولات سابقا، واصدرت مواقف حاسمة، منطلقين من سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة، وشددت في حينه على أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلامذة النازحين، هو توطين مقنع ، مرفوض رفضًا قاطعا.

وكرّرت وزارة التربية في بيان موقفها “الوطني والتربوي والإنساني” ، بأنها ملتزمة توفير التعليم لجميع الاولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكنًا تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع.

وأكدت الوزارة عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، داعيةً المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب اي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل اقساط هؤلاء، الى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكوميا وفق ما سبق بيانه، وبالتالي الى اخذ العلم ان من شأن قبولها هكذا عروض ان يوجب اتخاذ اجراءات بمواجهتها، بدءا من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة، وصولًا الى منعها من استقبال تلامذة جدد وإلى ايقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الاجازة بفتحها عند الاقتضاء.