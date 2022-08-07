الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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وزارة الخارجية: اقتحام باحات الأقصى خرق خطير للقانون الدولي

منذ 48 دقيقة
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

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أدانت وزارة الخارجية اقتحام الشرطة والمستوطنين الاسرائيليين باحات المسجد الأقصى.

واعتبرت أنّ هذه الاعتداءات تشكّل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ودور العبادة.

وصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

“تعرب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن “إدانتها الشديدة لاقتحام الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، مما يشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ودور العبادة، واستفزازاً كبيراً لكافة المسلمين، ويضرب الاستقرار وقرارات الشرعية الدولية، ويهدد السلم والأمن الدوليين”.

وكررّت “الخارجية” الدعوة “لكف هذه الانتهاكات المتكررة والتي تتزامن مع العدوان غير المبرر على قطاع غزة”.

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